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Национальная выставка "Беларусь-2007" открывается в Волгограде

18 декабря 2007 09:19
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В форуме примут участие более 40 белорусских предприятий. На открытой площадке будет представлена автомобильная, сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника. Остальная экспозиция разместится на площади свыше 200 квадратных метров. Здесь волгоградцы смогут ознакомиться с продукцией белорусских предприятий, выпускающих оборудование производственно-технического назначения, диагностические приборы и товары народного потребления. Национальная выставка "Беларусь-2007" продлится в Волгограде до 20 декабря.
# Экономика

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