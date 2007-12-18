Национальная выставка "Беларусь-2007" открывается в Волгограде

В форуме примут участие более 40 белорусских предприятий. На открытой площадке будет представлена автомобильная, сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника. Остальная экспозиция разместится на площади свыше 200 квадратных метров. Здесь волгоградцы смогут ознакомиться с продукцией белорусских предприятий, выпускающих оборудование производственно-технического назначения, диагностические приборы и товары народного потребления. Национальная выставка "Беларусь-2007" продлится в Волгограде до 20 декабря.