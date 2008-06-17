Национальная валюта должна стать тверже по отношению к курсу доллара

Такое поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам денежно-кредитной политики. Курс национальной валюты с начала года укреплен на 1% в соотношении с долларом США и на сегодня составляет 2 128 белорусских рублей. Планируется, что до 2009 года курс снизится до 2 100 белорусских рублей. Нацбанк продолжает проведение политики по вкладам и кредитование реального сектора экономики. С начала года в соответствии с прогнозными показателями вклады увеличились на 1,7 триллиона белорусских рублей.



Доложено Президенту и о других показателях денежно-кредитной политики. Ресурсная база белорусских банков за год увеличилась более, чем в 1,5 раза. Увеличились и вклады населения в отечественных банках. Успешно идет кредитование всех государственных программ, а также реального сектора экономики.