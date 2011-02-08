Национальная программа развития экспорта до 2015 года отправлена на доработку: нужно сначала выйти на нулевое сальдо внешней торговли

Сегодня в Правительстве Беларуси говорили о том, как больше заработать на продажах товаров и услуг за рубеж. Здесь рассмотрели Национальную программу развития экспорта до 2015 года. Из-за многочисленных замечаний документ пока отправили на доработку. Четкая экспортная стратегия необходима, чтобы выйти для начала на нулевое, а затем на положительное сальдо внешней торговли — это когда мы продаем больше, чем покупаем.

Только неделю назад в Правительстве представили план действий обновленного состава совета министров. Тогда же обсудили и цифры программы пятилетнего развития страны. И вот сегодня, не откладывая в долгий ящик, взялись за экспорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На повестке — Национальная программа экспорта до 2015. Это первый шаг для решения проблемы внешнеторгового сальдо. Возникла она не вчера. Уже на протяжении долгих лет Беларусь больше покупает за рубежом, чем продает туда. В прошлом году разница экспорта и импорта — минус 9 миллиардов долларов. Это негатив для экономики, валютного рынка и курса рубля.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Экспорт товаров необходимо нарастить в 2,2 раза, услуг – не менее чем в три раза за пятилетку. Это очень непростая задача, для того, чтобы в 2014 году выйти на нулевое сальдо, а в 2015 году обеспечить положительное сальдо нашего внешнего торгового баланса.

Эту тему в Совмине берут на «особый карандаш». В экспортной стратегии, по мнению премьер-министра, не учтены возможности Таможенного союза и ЕЭП. В проекте программы требуется прописать более четкую систему мониторинга работы. Немало претензий и к регионам — в областных планах экспорта мало конкретики. Хотя именно на местах будут отвечать за результат этой работы. Так же как и в министерствах.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь

Гарантии, Петр Петрович, могут быть только в четкой и ответственной работе ведомств. Уже есть предложения о смещении выполнения показателей программы с 2011-2012 на вторую половину пятилетки. Это отражение той обеспокоенности, которую вы показываете. Поэтому ответ на этот вопрос — только в исполнении ведомствами.

Усилия Совмина будут направлены на создание новых экспортоориентированных производств, увеличение доли наукоемкой продукции, модернизацию предприятий за счет инвестиций.

Анатолий Русецкий, председатель президиума НАН Беларуси:

Видимо, целесообразно нам перейти на систему оплаты так, как принято в нормальных мировых компаниях. Я имею в виду систему бонусов по итогам работы за год. Чтобы руководящий персонал четко понимал, что если он сработает с прибылью, обеспечит выполнение параметров, то получит существенный прирост к заработной плате.

Система «бонусов» уже работает, например, на «Лидагропроммаше» — одном из крупнейших производителей сельхозтехники в стране. Но и без бонусов здесь четкий настрой на экспорт. За рубеж идет половина всех комбайнов, сеялок, посевных агрегатов. Кроме привычных стран — России, Казахстана, Украины — еще Венесуэла, Сербия, Прибалтика. Скоро география поставок расширится: добавятся Грузия и Армения. К каждому покупателю — свой подход.

Владимир Литвин, главный инженер ОАО «Лидагропроммаш»:

Жатка для уборки сои — это для выхода на рынок Дальнего Востока, так как там культивируется, в основном, соя.

Чтобы техника пришлась ко двору владельцам, на Лидском машиностроительном модернизация идет нон-стоп. Новые технологии и оборудование — залог конкурентоспособности.

Андрей Захарчук, заместитель директора по маркетингу и сбыту ОАО «Лидагропроммаш»:

Идет продажа на экспорт, получаем денежные средства, вкладываем в предприятие, в модернизацию нашего предприятия. Получается новый продукт, разрабатываем новые виды продукции. И опять продаем на экспорт и опять получаем валюту, деньги.

В такой «экспортный круговорот» должны вписаться и другие производители. Пока национальную программу решили доработать — ради большего эффекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».