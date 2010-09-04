Начать бизнес в Беларуси становится проще

Сокращаются сроки рассмотрения заявок в связи с тем, что на некоторые виды деятельности теперь не нужно получать лицензию.

Уменьшение очередей в отделах регистрации – это далеко не единственный плюс, который предусмотрен новым Указом главы государства. 16 видов предпринимательской деятельности освободили от получения лицензии, а на некоторые увеличили срок действия с 5 до 10 лет.

В Минэкономики утверждают, что документ хоть и долго разрабатывали, но проработали досконально. И он будет, по сути, революционным шагом в сфере лицензирования. Однако не последним шагом. Арифметика сегодняшнего дня такова: был 51 вид лицензируемой деятельности, убрали 16, прибавили 1. В остатке – 36. В идеале – оставить только 10, минимум 15, лицензируемых позиций.

Существенно упростилась жизнь для предпринимателей, которые заняты в розничной торговле. Им лицензия теперь не нужна (за исключением тех, кто торгует спиртным и сигаретами). Избавлены от походов в отделы регистрации теперь и аудиторские фирмы, а также те, кто занимается ведением охотничьих и рыболовных хозяйств. Отменили лицензию и для заготовителей и переработчиков древесины, а также тех, кто консервирует рыбу и морепродукты. Изменения – уже с 1 января.

В Минэкономики пояснили: этим частникам не стоит беспокоиться, даже если их лицензия заканчивается в сентябре или ноябре: продлевать ее до 1 января – даты начала работы Указа, не нужно.

Экономисты называют новый документ настоящим реформаторским шагом, а в предпринимательской среде ждут подробностей и пояснений. Одно понятно точно – либерализация шагает по стране: теперь работать будет значительно легче. Меры по упрощению ведения бизнеса рассматривают еще шире: как создание в стране реальных рыночных условий.

Еще одно кардинальное новшество, заложенное в Указе: для 16 видов деятельности увеличивается срок действия лицензий с 5 до 10 лет, то есть, получил – и забыл на две пятилетки о походах к чиновникам. Кроме этого, время пребывания в тех же отделах регистрации существенно сокращается: срок рассмотрения заявления о выдаче – до 15 дней. Просьбу о продлении не имеют права рассматривать более 10 дней. На выдачу дубликата дается максимум 3 дня.

В Министерстве экономики, комментируя Указ, несколько раз подчеркнули: либерализация будет продолжена и дальше. Этот Указ, скорее всего, будет только началом. Ведь есть к чему стремиться: те же европейцы лицензируют не более 15 видов предпринимательской деятельности.

Ирина Туркова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.