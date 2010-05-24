Начать бизнес в Беларуси стало проще

«Делать бизнес в Беларуси просто». Чтобы эти слова стали аксиомой для любого инвестора — будь он иностранным или белорусским — государство делает все возможное.

Президент не раз говорил: если кто-то на местах будет тормозить работу по либерализации инвестиционного климата, добра не жди.

Юрий Карпилович время 10 лет назад, когда он только начинал свой бизнес, называет семью кругами ада. Земли графа Чапского, на которых тогда располагалась брошенная бригада колхоза Гастелло, казалось, были никому не нужны. Но взять их в аренду, а после выкупить, как выяснилось, задача почти непосильная. Именно про это в народе говорят: ни себе, ни людям.

Но фермер Карпилович боролся и за то, и за то. Тогда он сам подвёл к хозяйству электричество, водопровод и дорогу. Сделал дорогу и в самой деревне. Тогда местные удивлялись, что за предприниматель такой — не под себя, а для всех? — и стали уважительно называть Карпиловича барином. Теперь он и ещё шесть деревенских занимаются и картошкой, и кормовым горохом, и пшеницей, и свеклой. Параллельно с соседним колхозом…

Юрий Карпилович, директор фермерского хозяйства:

Колхоз, у которого, допустим, 300 работников, дает 10-12 тысяч тонн свеклы, в то время как мы — 8 человек — даем 4 тысячи тонн свеклы!

Секрет предпринимательского успеха в мелочах, убеждает фермер. Сегодня химизацию поросли проводят и у него, и в колхозе. Только вот работники частного хозяйства делают это после захода солнца, когда нет жары и растение не такое слабое. В результате у частника с гектара выходит 500 центнеров свеклы, а у колхоза — всего 470. «Но странно, — говорит Карпилович, — когда Президент и правительство бизнес-климат улучшают, в кабинете у мелкого чиновника всё равно "трудности перевода"».

Юрий Карпилович, директор фермерского хозяйства:

Когда начинаешь действовать на местах, сталкиваешься с абсолютно полным непониманием. До сих пор удобрение какое-то получить — это проблема. Года три назад я хотел расширить свои земли — и столкнулся с непониманием — зачем? неужели ты будешь лучше?! Я говорю: «Конечно, это ж земля моя, частная!»

Наталья Копотева, телекомпания СТВ:

Сегодня мы решили проверить, как всё происходит на самом деле и самим зарегистрироваться в качестве юридического лица. Сколько времени это займёт — вот наш главный вопрос. Но так как я человек в деле предпринимательства совсем неопытный, то мне сегодня будет помогать начальник регистрационно-правового отдела.

Начинается всё с уже привычного терминала. Выбираем отдел, пункт «Регистрация юрлиц», получаем билет. Идём в кабинет. Так как работать я буду одна, моё юрлицо зарегистрируем в качестве унитарного предприятия. Пару минут небольшой ликбез от специалиста.

Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела главного управления юстиции Мингорисполкома:

Минимальный пакет документов — заявление, два устава без нотариального заверения, платежный документ на 175 тысяч, электронный носитель с копией устава.

Сам пакет документов в любой момент можно скачать на сайте Мингорисполкома. Они чрезвычайно просты и заполняются по принципу «да-нет». Электронный носитель с копией устава можно было спокойно подготовить дома. Платёжку из банка можно получить в банке хоть сейчас. И ещё один позитив.

Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела главного управления юстиции Мингорисполкома:

С принятием декрета №1 нет жёсткого размера уставного фонда. Субъект сам определяет размер уставного фонда. Теоретически вы можете задекларировать 1 рубль.

Теперь все документы по регистрации рассматривают в день прихода, при вас проверяют правильность данных, ещё 10 минут уходит на то, чтобы занести их в компьютер — и вот вам уже присвоили уникальный номер налогоплательщика.

Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела главного управления юстиции Мингорисполкома:

На следующий день мы вам выдаём свидетельство о государственной регистрации.

Ответ однозначен: если прийти на регистрацию подготовленным, весь процесс займёт максимум минут 20. Тогда уже можно заняться изготовлением печати и открыть счёт в банке. После этого я — полноценное юрлицо.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

У нас, наверное, сейчас один из самых либеральных механизмов регистрации предприятий. Неслучайно мы занимаем 7-е место в мире по простоте регистрации бизнеса. Очень серьёзные меры будут приняты по стимулированию бизнеса в малых городах и сельской местности.

Позиции в мировом рейтинге всемирного банка в 2010 идут с опозданием на два года. То есть последние изменения, которые были проведены в прошлом году, и с 1 января этого года — как, например, переход на поквартальные платежи ряда налогов и отмена оборотных налогов — там пока не учтены.

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин говорит: «Неспроста количество малых предприятий в стране за год увеличилось на 16%». Только в числе новостей минувшей недели — отмена лицензии на торговлю духами и лосьонами и предложение Минэкономики сократить перечень лицензируемых видов деятельности с 53 до 38. Правда, доля малого и среднего бизнеса в ВВП, несмотря на все упрощения, всё ещё чуть более 11%. Почему? — Калинин объясняет на простых примерах.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Чиновники изобрели новые административные процедуры. Допустим, в Минске не требуется согласования с госавтоинспекцией, в то время как в Минской области, напротив, требуется.

Рассмотрим пример — торговля квасом из бочки. В данном случае вы не сможете поставить бочку с квасом в Ждановичах.

Налогов и проверок стало меньше, меньше стали штрафы. Правда, предприниматели всё равно с нетерпением ждут директивы №4 с надеждой, что там чётко пропишут: любое препятствие для развития бизнеса — это фактически преступление перед государством.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

У нас технические нормативно-правовые акты, как правило, принимают сами ведомства, сами их вводят и сами контролируют. Об этом говорил Президент. Очень многие вещи монополизированы государственными структурами, в том числе сертификация, лицензирование и так далее. В силу монопольного положения отдельных структур они и не заинтересованы в сокращении сроков.

Игорь Митрофанов, директор общества с ограниченной ответственностью:

Существует перечень продукции, которые не подлежат сертификации. Однако по нашим законам мы должны иметь документ, удостоверяющий, что наша продукция не подлежит сертификации. Я считаю, что надо иметь обратную бумагу, что подлежит.

Странными загвоздками в деле бумажном директор одного из ООО Игорь Митрофанов удивляется и теперь, но гораздо реже, чем раньше. Ведь сейчас вместо 22 налоговых деклараций подписывает три, а новое дело вместе с партнёрами зарегистрировали не за два месяца, а за три дня. Плюс недавно в рамках госпрограммы поддержки малого бизнеса получили льготный кредит. Деньги кредита потратили на изготовление пресс-форм для отливки вентиляционных решёток. Это кстати, главное условие получения льготного кредита — чтобы он был затрачен исключительно на производство. Дальше дело за предпринимателем.

Наталья Копотева, Александр Шкарубо и Сергей Курков, телекомпания СТВ.