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Начался визит белорусской делегации в Алтайский край

09 октября 2006 09:53
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Ее возглавляет премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Он намерен встретиться с главой администрации этого региона Александром Карлиным.

Белорусская делегация посетит ряд крупных промышленных предприятий Алтайского края.Как сообщил начальник управления информации пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Андрей Попов, в ходе визита планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, проанализировать ход выполнения протокола договоренностей, которые были достигнуты.

При встрече будут озвучены некоторые вопросы, связанные с увеличением поставок в Алтайский край сельскохозяйственной техники белорусского производства, и вопросы развития совместного производства сельхозтехники, троллейбусов.  Также белорусские делегаты обсудят со своими коллегами в Алтайском крае перспективы поставок в данный субъект Российской Федерации отечественных автобусов и сельхозпродукции.

# Экономика

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