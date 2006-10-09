Начался визит белорусской делегации в Алтайский край

Ее возглавляет премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Он намерен встретиться с главой администрации этого региона Александром Карлиным.

Белорусская делегация посетит ряд крупных промышленных предприятий Алтайского края.Как сообщил начальник управления информации пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Андрей Попов, в ходе визита планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, проанализировать ход выполнения протокола договоренностей, которые были достигнуты.

При встрече будут озвучены некоторые вопросы, связанные с увеличением поставок в Алтайский край сельскохозяйственной техники белорусского производства, и вопросы развития совместного производства сельхозтехники, троллейбусов. Также белорусские делегаты обсудят со своими коллегами в Алтайском крае перспективы поставок в данный субъект Российской Федерации отечественных автобусов и сельхозпродукции.