Начало апреля связано с налоговыми изменениями:

Так, с сегодняшнего дня в Беларуси пересмотрены сроки уплаты некоторых налогов, сборов и арендной платы, подачи налоговых деклараций. Такая мера, по мнению специалистов, значительно сократит количество посещений в налоговую инспекцию, уменьшит документооборот и сэкономит время. Изменяются тарифы и на риелторские услуги. Размер отчислений в зависимости от стоимости недвижимости составит от одного до 3%. Дополнительные налоговые льготы получат коммерческие организации, созданные с 1 апреля в малых городах.