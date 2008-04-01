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Начало апреля связано с налоговыми изменениями:

01 апреля 2008 07:49
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Так, с сегодняшнего дня в Беларуси пересмотрены сроки уплаты некоторых налогов, сборов и арендной платы, подачи налоговых деклараций. Такая мера, по мнению специалистов, значительно сократит количество посещений в налоговую инспекцию, уменьшит документооборот и сэкономит время. Изменяются тарифы и на риелторские услуги. Размер отчислений в зависимости от стоимости недвижимости составит от одного до 3%. Дополнительные налоговые льготы получат коммерческие организации, созданные с 1 апреля в малых городах.
# Экономика

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