Начались поставки российской нефти на белорусские НПЗ

Как сообщили в компании «Транснефть», прокачка нефти в направлении Мозыря и Новополоцка началась практически одновременно. Сырье на эти предприятия поступит уже сегодня поздно вечером или же ночью.
Всего в текущем году в нашу страну может быть поставлено более 20 миллионов тонн нефти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Сосновский, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»:
В соответствии с графиком, согласованным с «АК Транснефть», поставка будет осуществлена до конца января в объеме более 200 тысяч тонн. Этот объем нефти от российских поставщиков обеспечит полную загрузку Мозырского нефтеперерабатывающего завода.