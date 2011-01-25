Начались поставки российской нефти на белорусские НПЗ

Переговоры об условиях транспортировки сырья завершились 25 января в Москве. Здесь подписан ряд договоров между белорусскими нефтеперерабатывающими заводами и российскими нефтяными компаниями.

Как сообщили в компании «Транснефть», прокачка нефти в направлении Мозыря и Новополоцка началась практически одновременно. Сырье на эти предприятия поступит уже сегодня поздно вечером или же ночью.

Всего в текущем году в нашу страну может быть поставлено более 20 миллионов тонн нефти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Сосновский, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»:

В соответствии с графиком, согласованным с «АК Транснефть», поставка будет осуществлена до конца января в объеме более 200 тысяч тонн. Этот объем нефти от российских поставщиков обеспечит полную загрузку Мозырского нефтеперерабатывающего завода.