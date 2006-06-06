Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты

Нацбанк Беларуси 7 июня вводит в обращение памятные монеты "Сёмуха" серии "Святыя абрады беларусау".

Как сообщили в управлении информации главного банковского учреждения страны, это серебряная монета достоинством Br20, пробой сплава 925, массой 33,62 г, диаметром 38,61 мм; и медно-никелевая - достоинством Br1, массой 16,00 г, диаметром 33,00 мм.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной стороной - выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая.

Серебряная и медно-никелевая монеты изготовлены качеством "анциркулейтед" тиражом 5 тыс. штук каждая и отчеканены на Литовском монетном дворе.

Выпущенные в обращение денежные знаки являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему во все виды платежей без всяких ограничений. Приобрести их можно в отделениях Национального банка, а также в некоторых коммерческих банках за белорусские рубли, сообщает БелТА.

По данным Национального банка, цена серебряной монеты "Сёмуха", не включая стоимость футляра, установлена в размере Br53020. Медно-никелевую монету без футляра можно приобрести за Br7760.