Нацбанк снижает ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования и учетная ставка Национального банка Беларуси с 1 июня будут снижены на 0,5 процентного пункта до 10,5% годовых. Такое решение принято правлением главного банковского учреждения страны.

Очередное снижение уровня ставок проводится в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2006 год и с учетом продолжающихся тенденций общеэкономической и финансовой стабильности. Снижение ставок направлено, прежде всего, на дальнейшее удешевление кредитов банков и расширение их доступности для населения и предприятий.

В Нацбанке подчеркивают, что с учетом укрепления обменного курса белорусского рубля по-прежнему сохраняется значительное превышение уровня доходности от размещения в банках денежных средств в рублевые вклады над доходностью от их хранения в иностранной валюте.