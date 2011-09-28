Нацбанк: Прогнозируемые риски не реализовались — нет перетока рублевых депозитов в иностранные

Повышать цены всегда проще, чем снижать. Тем более, в условиях стабилизация курса национальной валюты.

Ценники в магазинах белорусов не радуют. Многие продавцы не прочь ловить рыбу в мутной воде. Забивают в цену товара максимальную прибыль, в погоне за сиюминутной выгодой. Первым на снижение пошел крупный белорусский ретейлер.

Андрей Зубков, директор сети магазинов:

Я считаю, что положительным образом сказалось то, что введена дополнительная сессия, которая сегодня дает возможность покупать валюту как импортерам, так и простым гражданам. Безусловно, это оздоровит рынок, в том числе и ценовой. Именно сегодня мы заявляем о том, что цены в нашей сети снижаются в связи с тем, что снижается курс.

Поддерживать курс на снижение пропорционально сокращению стоимости валюты готовы и дальше. Половина поставщиков импортных товаров в этой сети согласились сбавить цену. Еще половина пока молчит. Многим, чтобы продать импорт, закупленный по более высокому «спекулятивному» курсу, понадобится месяц-полтора. Без прививки от жадности такими ценами можно загнать торговлю в ступор.

В банковских кругах на проблему валютных курсов смотрят шире. Сегодня эту тему затронули в кулуарах международной нумизматической конференции. Специалисты в области финансов говорили, что многие страны прошли через обесценивание национальных денег. Есть здесь и глобальная подоплека.

Шустек Збышек, президент Словацкого нумизматического общества:

Это вопрос не просто курсов, а нездоровых финансовых международных отношений в финансовом мире. Есть разные страны, которые могут заниматься международными спекуляциями и международным давлением, чтобы через финансовые инструменты принудить к определенной политике. Это случилось и с Беларусью.

Валютные колебания, конечно же, влияют на банковскую сферу Беларуси. Тем не менее, Нацбанк действует по четкому плану стабилизации. Сегодня говорят о притоке вкладов населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

С начала месяца объем депозитов населения вырос на 1 триллион 200 млрд. Мы прошли пиковые точки с точки зрения оттоков депозитов, мы прошли ситуацию, когда были возможны какие-то серьёзные колебания с точки зрения оттока-притока. Тренд на увеличение, проводимая процентная политика это стимулирует. Прогнозируемые риски не реализовались — нет перетока рублевых депозитов в иностранные.

При всех сложных моментах экономика не остановилась, а работает. ВВП в Беларуси положительный. При таком раскладе стабилизация финансовой сферы — дело времени.