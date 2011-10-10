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Нацбанк: При покупке валюты по паспорту не будет ограничений ни по суммам, ни по целевому использованию

10 октября 2011 14:17
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Купить валюту в обменниках в Беларуси с 8 ноября можно будет только по документу, удостоверяющему личность.

Решение принято в рамках разработанного правительством и Нацбанком комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля. Покупка валюты по паспортам практикуется во многих странах, в том числе, и соседних с нашей республикой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лузгин, первый заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:
Отрабатываем систему автоматизированного учёта этих операций через функционирующее у нас единое расчётное информационное пространство. Работа эта заканчивается, на днях будет проведено опытное тестирование.
Принятым указом не предусматривается никаких ограничений ни по суммам, ни по целевому использованию купленной валюты.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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