Нацбанк: При покупке валюты по паспорту не будет ограничений ни по суммам, ни по целевому использованию

Купить валюту в обменниках в Беларуси с 8 ноября можно будет только по документу, удостоверяющему личность.

Решение принято в рамках разработанного правительством и Нацбанком комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля. Покупка валюты по паспортам практикуется во многих странах, в том числе, и соседних с нашей республикой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лузгин, первый заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

Отрабатываем систему автоматизированного учёта этих операций через функционирующее у нас единое расчётное информационное пространство. Работа эта заканчивается, на днях будет проведено опытное тестирование.

Принятым указом не предусматривается никаких ограничений ни по суммам, ни по целевому использованию купленной валюты.