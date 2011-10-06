Нацбанк: Предложение было искусственно ограничено на допсессии

На торгах дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 6 октября Национальный банк провел незначительные валютные интервенции объемом около $8 млн. в долларовом эквиваленте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении информации Нацбанка. На прошедших сегодня торгах объем предложения по продаже валюты существенно сократился. Например, предложение по продаже долларов США уменьшилось с более чем $40 млн. 5 октября до $6,5 млн. 6 октября. Этот факт, по мнению экспертов Нацбанка, объясняется несколькими причинами. Во-первых, субъекты хозяйствования "придерживают" валюту, ожидая выравнивания официального курса с рыночным. Во-вторых, они не спешат продавать валюту, поскольку ожидают принятия решения об отмене налога на прибыль с курсовой разницы.



В Нацбанке считают, что сегодняшний объем предложения на бирже "не отражает реальную ситуацию на рынке". По словам экспертов, "предложение было искусственно ограничено, и в этой ситуации Нацбанк принял решение продать незначительную часть валюты из той, что была куплена ранее на допсессии, для сглаживания курсовых колебаний".



По итогам торгов на допсессии 6 октября курс доллара США составил Br7810 за $1 (5 октября - Br7610), евро - Br10600 (был Br10420), российского рубля - Br246 (был Br239).