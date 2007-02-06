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Нацбанк пополнил коллекцию памятных монет

06 февраля 2007 13:07
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Национальный банк Беларуси вводит в обращение памятные монеты "Напалеон Орда. 200 год".

Это серебряные монеты номиналом в 20 рублей, пробой сплава 925. Также входят в обращение медно-никелевые монеты номиналом в 1 рубль.
Выпущенные в обращение денежные знаки являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей.

7  февраля Нацбанк вводит в обращение памятные монеты "Маслен_ца" серии "Святы _ абрады беларусаў". Это серебряные монеты номиналом 20 рублей пробой сплава 925 и медно-никелевые номиналом 1 рубль. Выпущенные в обращение денежные знаки являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений.

# Экономика

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