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Нацбанк планирует начать обратно выкупать проданные бриллианты

22 сентября 2006 15:23
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Главный банк Беларуси планирует в новом году начать обратно выкупать аттестованные бриллианты, приобретенные в подразделениях Нацбанка. Выкуп будет организован в одном из его структурных подразделений в Минске.Сейчас готовится нормативная база. Вместе с тем, Нацбанк собирается расширить сеть реализации драгоценных камней. В скором времени, в продаже появится новая партия бриллиантов размером до трех карат. Пока же специалисты Нацбанка отмечают "довольно высокий" спрос населения на драгоценные камни. Только за вчерашний день продано 485 камней.
# Экономика

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