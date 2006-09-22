Нацбанк планирует начать обратно выкупать проданные бриллианты

Главный банк Беларуси планирует в новом году начать обратно выкупать аттестованные бриллианты, приобретенные в подразделениях Нацбанка. Выкуп будет организован в одном из его структурных подразделений в Минске.Сейчас готовится нормативная база. Вместе с тем, Нацбанк собирается расширить сеть реализации драгоценных камней. В скором времени, в продаже появится новая партия бриллиантов размером до трех карат. Пока же специалисты Нацбанка отмечают "довольно высокий" спрос населения на драгоценные камни. Только за вчерашний день продано 485 камней.