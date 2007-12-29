Прямой эфир

Нацбанк ожидает новых иностранных инвесторов

29 декабря 2007 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Уже поданы документы на открытие германского и иранского банков. Планируется, что эти сделки будут завершены в течение первого квартала 2008-го. В целом иностранные инвестиции в уставные фонды белорусских банков в текущем году составили 48 миллионов долларов и 15 миллионов евро.

В 2008-ом приток иностранного капитала в финансовые учреждения страны продолжится. Правительство и Нацбанк разработали проекты 14 документов по улучшению инвестиционного климата. В течение ближайшего месяца их рассмотрит глава государства.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 декабря 2007 09:04

Экономичные троллейбусы поедут по столичным улицам

28 декабря 2007 18:12

Кто на земле - хозяин?

28 декабря 2007 12:16

С конвейера сошел 60-тысячный трактор "Беларус"