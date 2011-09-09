Нацбанк ожидает, что валюта в обменниках появится через пару дней после допсессии на валютно-фондовой бирже

Национальный банк ожидает, что валюта в обменниках появится через пару дней после дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже. Об этом заявил сегодня в интервью национальным телеканалам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА.

Тарас Надольный отметил, что на дополнительной сессии валютно-фондовой биржи банки смогут покупать валюту для обменных пунктов без ограничений. При установке курсов инвалют в обменниках банки будут ориентироваться на курсы, по которым они купили эту инвалюту на допсессии.



По мнению представителя Нацбанка, первое время, пока не установится четкий ориентир равновесного курса на дополнительной сессии валютно-фондовой биржи, банки будут работать на оборотах и при курсообразовании будут ориентироваться на курс допсессии. "Даже если они не будут покупать валюту непосредственно для обменников на бирже, но будут устанавливать курсы, ориентируясь на допсессию, это будет стимулировать приток валюты в обменные пункты", - уверен он.



Тарас Надольный отметил, что, по оценкам Нацбанка, валюта в обменниках должна появиться через пару дней после допсессии. "Я полагаю, что пару установочных дней и валюта появится в обменных пунктах, а впоследствии, когда будет более равновесный курс на допсессии и не будет значительных колебаний в течение 1-2 торговых сессий, то банки будут подкреплять обменные пункты через дополнительную торговую сессию", - сказал замруководителя Нацбанка.



Отвечая на вопросы журналистов о том, каким Нацбанк ожидает рыночный курс белорусского рубля, Тарас Надольный отметил, что дать точную оценку пока невозможно. "Курс будет выше действующего официального какой-то промежуток времени - это нормальная практика для такого рода инструмента", - подчеркнул он. В дальнейшем ожидается, что курс начнет понижаться и постепенно выравняется. "Думаю, что наш предельный максимальный курс, по которому будет осуществляться интервенция, не будет значительно отличаться от сегодняшнего официального", - резюмировал эксперт..

Дополнительная сессия на Белорусской валютно-фондовой бирже откроется 14 сентября, заявил сегодня в интервью национальным телеканалам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА.



"В соответствии с принятым решением правления с 14 сентября открывается дополнительная торговая сессия на бирже, - сказал представитель Нацбанка. - Начиная с 14 сентября будет удовлетворяться весь спрос, предъявляемый на валюту". Этот спрос будет удовлетворяться на рыночных условиях. Без каких-либо ограничений любой субъект хозяйствования может выставить заявку на покупку или продажу валюты. Рыночный курс белорусского рубля будет установлен на основе спроса и предложения на допсессии.



"На основной торговой сессии валютно-фондовой биржи будет удовлетворяться спрос только на некоторые виды медикаментов, а также на газ и электричество", - отметил Тарас Надольный. Все остальные заявки будут уходить на дополнительную торговую сессию биржи.



Заместитель руководителя Нацбанка добавил, что поведение участников дополнительной торговой сессии предсказать с точностью сегодня достаточно трудно. "Но мы предполагаем, что с учетом того, что определенный объем отложенного спроса все-таки присутствует на бирже, естественно, в первую очередь весь отложенный спрос будет формировать потребности в валюте на дополнительной торговой сессии, - сказал он. - В этой связи мы допускаем, что будет происходить некоторое отклонение курса валюты в сторону увеличения". Однако по истечении некоторого времени курс выравняется. "Мы определили, что курс Br5 тыс. - математически выверен и оправдан экономически, - добавил Тарас Надольный. - Я полагаю, что в течение недели-полутора, когда сойдет все спекулятивное настроение у ряда субъектов хозяйствования, курс будет стремиться вниз".



По словам Тараса Надольного, Нацбанк проводит работу по наращиванию золотовалютных резервов, в том числе для возможного участия в проведении интервенции. "Стратегически для себя мы определили, что некое значение спекулятивного курса мы будем отсекать за счет своих интервенций", - рассказал он. На первоначальном этапе необходимость в таких интервенциях может возникнуть, хотя Нацбанк хотел бы, чтобы их объем был минимален. "Объем их будет определяться в каждом конкретном случае, каждый день будет работать рабочая группа с участием и Нацбанка, и правительства, и объемы интервенции будут определяться в зависимости от ситуации на допсессии", - пояснил он.