Нацбанк отменяет ограничения по целевой покупке валюты юрлицами и ИП: новая схема начнет действовать через месяц

Новости Беларуси. Нацбанк отменяет ограничения по целевой покупке валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через месяц начнет действовать новая схема обменных операций. Так, резиденты Беларуси смогут покупать иностранную валюту по необходимости, определяемой ими самостоятельно. Не устанавливаются также сроки ее использования. Правда, для статистики крупным игрокам валютного рынка необходимо будет указывать код, указывающий, на что будут потрачены деньги.

Ранее процедура была куда сложнее и шла в разрез нормам, существующим в Евразийском экономическом союзе. Либеральный подход Нацбанка обеспечит еще большую свободу предпринимательской деятельности в Беларуси.