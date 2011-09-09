Нацбанк: Курс в пять тысяч рублей математически выверен и оправдан экономически

Дополнительная сессия на Белорусской валютно-фондовой бирже откроется 14 сентября. Эту информацию озвучили в Нацбанке.

Поручение провести дополнительную сессию дал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Рыночный курс белорусского рубля будет установлен на основе спроса и предложения.

Как ожидается, в течение 1-2 месяцев возможен выход на единый курс национальной валюты.

Тарас Надольный, заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

Банки для подкрепления обменных пунктов будут иметь свободный доступ на биржу, на дополнительную торговую сессию. Естественно, они будут в полном объеме удовлетворятся. Соответственно, валюта в обменных пунктах также появится.

Допускаем, что будет происходить некоторое отклонение курса валюты в сторону увеличения. Но мы определили, что курс в пять тысяч рублей математически выверен, оправдан экономически. Я полагаю, что по итогам недели, может быть, полутора, когда сойдет спекулятивное настроение у ряда субъектов хозяйствования, курс будет стремиться к отметке, рассчитанной и подтвержденной определенными математическим расчетами.