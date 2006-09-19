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Нацбанк готовит к продаже новую партию бриллиантов

19 сентября 2006 10:55
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На этот раз - размером до 3 карат. Ранее главный банк страны реализовывал бриллианты до 0,8 карата.В новой партии - более 1400 драгоценных камней. Причем, они не только классической круглой огранки, но и фантазийных форм. Реализацию бриллиантов Нацбанк начал с декабря 2005 года. На начало сентября продано 452 камня. Аттестованные бриллианты реализуется через сеть областных управлений и спецуправление в Минске. Бриллианты можно купить за белорусские рубли и иностранную валюту, за наличные и по безналичному расчету.
# Экономика

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