Нацбанк: Есть устойчивая тенденция к увеличению как рублёвых вкладов, так и вкладов в иностранной валюте

Новости Беларуси. Депозиты в белорусских рублях за последние несколько месяцев увеличились. Равно как и вклады в иностранной валюте.

Балансируя между уровнем инфляции и платежеспособностью банков, белорусские финансисты смогли вернуть кредит доверия со стороны вкладчиков. Неоднократное повышение ставки рефинансирования в последние месяцы способствует этому, так как вклады стали привлекательнее.

Помимо этого в ближайшее время в белорусской банковской системе создадут комитет по повышению финансовой грамотности населения. Такие структуры уже функционируют в ряде других стран. Их задача — оперативно отвечать на актуальные вопросы населения в области банковской системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка республики Беларусь:

Общий тренд показывает, что на протяжении длительного периода, несмотря на все острые углы, и национальная валюта развивается, и экономика развивается. Переток из иностранной валюты в белорусские рубли минимален, и, соответственно, белорусских рублей в иностранную валюту, есть устойчивая тенденция к увеличению как рублёвых вкладов, так и в иностранной валюте. Причём не только в относительных, но и в абсолютных цифрах. Прирастают депозиты не за счёт капитализации процентов, а за счёт прямого роста основной суммы депозитов.