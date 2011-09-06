Нацбанк для снижения кредитной нагрузки на физлиц предлагает отсрочку уплаты основного долга или продление срока погашения кредита

Национальный банк Беларуси рекомендовал банкам разработать меры по снижению кредитной нагрузки на физлиц.

Во многих договорах ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования. Как известно, она выросла. Но повышение не должно привести к тому, что заёмщики не смогут выплачивать долг.

К примеру, Нацбанк в качестве вариантов предлагает отсрочку уплаты основного долга или продление срока погашения кредита. Банки могут предложить свои варианты. Рекомендовано также индивидуально подходить к решениям по повышению размера процентной ставки.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Финансовое положение семей различное, потому необходимо обеспечивать и финансовую устойчивость семьи, и погашение кредитов. По вопросу валютных кредитов после начала работы второй сессии, когда у банков появится возможность приобретать валюту на открытом рынке, возникает вопрос в конвертации задолженности в иностранной валюте в задолженность в белорусских рублях — это также важная задача для сохранения финансовой устойчивости как банков, так и конкретных домашних хозяйств.

Индивидуальная работа, которая сегодня рекомендована коммерческим банкам страны, поддержана Беларусбанком. Как отмечают специалисты, это позволяет избегать рисков. Что же касается льготного кредитования, то, по словам банкиров, оно сохранится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Илья Шаланки, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Банк не гонится за получением каких-то сверхприбылей. Мы все прекрасно понимаем, что стоимость кредитных продуктов будет влиять на платежеспособность клиентов. И мы, уходя от одной проблемы или в погоне за сиюминутной прибылью, можем получить серьезную проблему в виде просроченной задолженности. Никто не собирается отменять льготное кредитование. Его должен получить тот, кто остро в нем нуждается. Эта та категория, которая сама не может решить свои проблемы.