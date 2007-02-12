Нацбанк держит устойчивый курс

Денежно-кредитная политика Беларуси в январе сохранила стабильность. Все показатели выполнены. Об этом главе государства Александру Лукашенко доложил Председатель правления Нацбанка Петр Прокопович. Урегулирована ситуация и на валютном рынке страны. Ажиотажного спроса на валюту, который отмечался в декабре-январе, сейчас не наблюдается. В текущем году главный банк страны продолжит работу над стабилизацией национальной валюты и цен. Ожидается, что курс будет устойчивым, а платежная система - стабильной.



"К доллару США белорусский рубль будет укрепляться не более 2,5%. И девальвация также не выше 2,5%. Это выдержано строго в январе, также будет и в последующем. В целом удовлетворена потребность экономики в кредитных ресурсах. Таким образом, будем работать целый год", - сообщил председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Петр Прокопович.