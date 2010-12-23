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Нацбанк Беларуси вводит модифицированные банкноты с 29 декабря

23 декабря 2010 07:50
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Нацбанк Беларуси модифицировал банкноты номиналом в 50 рублей и 50 000 рублей с учетом новых правил белорусской орфографии и пунктуации. Они были приняты парламентом в сентябре.

Новые банкноты можно будет узнать прежде всего по измененной букве. Слово «пяцьдзясят» напишут через «я», вместо прежних «пяцьдзесят». К слову, купюры «с исправленными буквами» станут поступать в оборот постепенно. Старые же банкноты тоже будут действительны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Дроздов, начальник управления информации Национального банка Республики:
С 29 декабря 2010 года Национальный банк вводит в обращение модифицированные купюры достоинством 50 и 50 000 белорусских рублей с исправленным буквенным обозначением. Пока новые банкноты будут отпечатаны и выпущены в обращение, остаются действительными банкноты прежние и они будут находиться в обращении до физического износа.

# Экономика

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