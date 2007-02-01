Нацбанк Беларуси увеличивает ставку рефинансирования до 11% годовых

Эта мера направлена, прежде всего, на повышение доходности сбережений в национальной валюте и дальнейшее стимулирование роста вкладов населения и предприятий в банках. За 2006 год срочные рублевые сбережения граждан в белорусских рублях возросли почти на 48%. При этом темп инфляции за год составил 6,6% при прогнозе до 9%. Повышение уровня ставки рефинансирования станет дополнительной мерой по стимулированию притока сбережений в банки, что положительно скажется на расширении их ресурсной базы.