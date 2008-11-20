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Нацбанк Беларуси установил дополнительные требования по раскрытию информации о банковской деятельности

20 ноября 2008 17:55
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Документ направлен на повышение прозрачности работы, защиту интересов клиентов и стимулирование рыночной дисциплины.С нового года каждый банк обязан иметь в сети Интернет свой официальный сайт, на котором будет размещена полная информация для клиента: начиная от местонахождения и уставного фонда и заканчивая составом совета директоров. Кроме того, банки обязывают сообщать клиентам полный размер процентной ставки за пользование кредитом.
# Экономика

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