Прямой эфир

Нацбанк: Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли

07 сентября 2022 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По данным Нацбанка, за полгода Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли-1

Да, импортировать продукции стали меньше. В то же самое время средние цены на товары, отправляемые за рубеж, выросли на 32,2 %. Фактически цены на экспорт выросли в два раза больше, чем на импорт. По мнению экспертов Евразийского банка развития, продолжительность процесса адаптации экономики к санкциям и слабость внутреннего спроса будут вести к сохранению пониженных физических объемов внешней торговли. Однако за счет поддержки со стороны цен экспорта сальдо торговли может до конца 2022 года оставаться выше прошлогодних показателей.

Больше новостей экономики за 7 сентября ищите здесь.

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 07.09.2022
07 сентября 2022 15:16

Новости экономики за 07.09.2022

Уникальный комбинат построят под Брестом. Теплицы 5-го поколения разместят на площади в 40 га
06 сентября 2022 15:31

Уникальный комбинат построят под Брестом. Теплицы 5-го поколения разместят на площади в 40 га

«Порядка пяти стран в мире имеют лицензию». Игорь Брыло о запуске производства витаминов на БНБК
06 сентября 2022 15:28

«Порядка пяти стран в мире имеют лицензию». Игорь Брыло о запуске производства витаминов на БНБК