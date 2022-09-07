Нацбанк: Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли

Новости Беларуси. По данным Нацбанка, за полгода Беларуси удалось сохранить высокие доходы от внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да, импортировать продукции стали меньше. В то же самое время средние цены на товары, отправляемые за рубеж, выросли на 32,2 %. Фактически цены на экспорт выросли в два раза больше, чем на импорт. По мнению экспертов Евразийского банка развития, продолжительность процесса адаптации экономики к санкциям и слабость внутреннего спроса будут вести к сохранению пониженных физических объемов внешней торговли. Однако за счет поддержки со стороны цен экспорта сальдо торговли может до конца 2022 года оставаться выше прошлогодних показателей.