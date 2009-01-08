Нацбанк Беларуси с сегодняшнего дня повысил ставку рефинансирования до 14% годовых

Автоматически выросли и ставки по вкладам. Хранить сбережения в банках стало выгоднее. Это одна из дополнительных мер, предпринятых государством, для обеспечения стабильности белорусского рубля.

Что такое ставка рефинансирования – еще недавно народ не вникал в смысл этого термина финансистов. Теперь, кто имеет сбережения и предпочитает хранить их в банке, знает точно – повышается – хорошо. Ставка рефинансирования 14% - вместо вчерашних 12-ти автоматически делает более привлекательными условия размещения денег во всех банках.

Банкиры отреагировали незамедлительно. Уже утром клиентам предложили новые виды как валютных, так и рублевых вкладов с повышенной процентной ставкой. Очевиден интерес вкладчиков к таким выгодным условиям. Очереди – в банках для постпраздничных дней – дело обычное. Когда о выгодных условиях объявляют – очередь уж тем более будет. Выгодные условия для размещения вкладов, прежде всего в национальной валюте, это один из шагов по ее дальнейшему укреплению.