Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам разработать комплекс мер по снижению кредитной нагрузки на физических лиц

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении информации Нацбанка.

"В связи с ростом стоимости привлекаемых ресурсов, в том числе обусловленным повышением ставки рефинансирования, Национальный банк Республики Беларусь рекомендовал банкам пересмотреть свою процентную политику на кредитном рынке. Для этого каждому банку предложено разработать комплекс мер по недопущению чрезмерной нагрузки на физических лиц по погашению имеющейся у них перед банками кредитной задолженности как в национальной, так и в иностранной валютах", - уточнили в Нацбанке.



При повышении процентных ставок (полных процентных ставок) по ранее выданным физическим лицам кредитам банкам рекомендовано индивидуально подходить к пересмотру размера процентной ставки, учитывать категории кредитополучателей (например, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны, бывшие узники нацизма и другие). Следует принимать во внимание наличие объективных обстоятельств (резкое увеличение размера платежей по кредитному договору, снижение уровня доходов, потеря работы, длительная болезнь, несчастный случай и иные обстоятельства), оценивать способность физического лица исполнять свои обязательства.



В качестве возможных способов регулирования кредитной нагрузки на физических лиц Нацбанк предложил такие варианты, как проведение реструктуризации задолженности по ранее выданным кредитам (без увеличения уровня кредитного риска таких активов). Это может быть сделано в том числе путем отсрочки (рассрочки) уплаты основного долга, продления срока погашения (возврата) кредита, изменения валюты кредита по курсу, устанавливаемому соглашением сторон. Возможен также вариант увеличения размеров процентов, платы за пользование кредитом до уровня, при котором сумма месячного платежа по погашению (возврату) основного долга и уплате процентов, платы за пользование кредитом не превышает 50% совокупного дохода семьи. Допустимо, по мнению Нацбанка, прощение штрафных санкций по кредитному договору, которые возникли до реструктуризации.



Еще один способ снижения кредитной нагрузки на физлиц, предложенный Нацбанком, - временное приостановление подачи банком судебных исков об обращении взыскания на недвижимое имущество, в том числе переданное в ипотеку по кредитному договору, при условии, что такое имущество является единственно возможным местом проживания кредитополучателя и им документально урегулирован вопрос реструктуризации долга с банком.



В Нацбанке не исключают, что банки могут предложить и другие варианты снижения кредитной нагрузки на физических лиц. Однако обращают внимание на то, что реализация этих мер не должна привести к росту общего уровня рисков банка, снижению его финансовой надежности или невыполнению нормативов безопасного функционирования.



Одновременно Национальный банк обращает внимание граждан на то, что перед обращением в банк за кредитом им необходимо тщательно изучить условия предоставления заемных средств, обратив особое внимание на размер полной процентной ставки и периодичность исполнения обязательств, и трезво оценить свои возможности по погашению основного долга и уплате причитающихся платежей.