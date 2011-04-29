Нацбанк Беларуси прогнозирует в ближайшее время снижение диапазона колебаний курсов валют

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении информации Национального банка. По данным мониторинга внутреннего валютного рынка, в последние дни на межбанковском рынке наблюдается рост объемов операций покупки-продажи иностранной валюты.

Курс покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом сегменте валютного рынка в настоящее время находится в достаточно широком диапазоне 3050-5100 рублей за доллар.

Однако в ближайшее время следует ожидать снижения диапазона колебаний курсов валют. В этих целях Нацбанк и правительство в ближайшее время последовательно реализуют комплекс мер по дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и совершенствованию механизма его функционирования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

При этом, формирование курса по операциям покупки-продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования и банками будет осуществляться на рыночной основе без какого-либо административного регулирования.