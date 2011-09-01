Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования до 27% годовых

Сегодня миллионы белорусов, которые несут деньги в банки под проценты, получили одну хорошую новость на всех. Ставка рефинансирования повышена на 5 пунктов и теперь составляет 27% годовых.

Речь идет, прежде всего, о вкладах в белорусских рублях. Именно на них делается ставка как в банках с государственным, так и частным капиталом. Последние зачастую могут предложить даже больший процент. Не 27% годовых, а почти 40%. Условно говоря, принес 100 рублей — получи через год еще 40 сверху.

Юрий Каштанов, председатель правления ЗАО «ТрастБанк»:

Приветствую вклады в белорусских рублях, потому что сегодня они действительно выгодны, действительно доходны, в отличие от вкладов в иностранной валюте. Полагаю, что рынок и простые граждане это очень скоро оценят, потому что каждый может это подсчитать. Сегодня по ряду депозитных продуктов доходность составляет до 40% годовых. Когда деньги находятся в банке, мы тем самым финансируем экономику, мы кредитуем не только предприятия, не только реальный сектор экономики, но и тех же граждан.

По экономической теории, в нашей ситуации даже небольшое повышение ставки рефинансирования сокращает оборот денежной массы. Соответственно, уменьшается и инфляция. Поэтому становится выгоднее размещать свои свободные финансы или сбережения на депозитах под проценты, чем тратить. Не говоря уже о том, чтобы просто держать в чулке. Собственно, мера по повышению ставки рефинансирования — распространенная мировая практика.

Александр Денисенко, заместитель начальника управления разработки и внедрения розничных услуг департамента розничного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк»:

По величине доходности размещение вкладов в национальной валюте снизит имеющуюся привлекательность вкладов в иностранной валюте, так как разница становится существенной. В абсолютном значении, если говорить о доходности по вкладам в белорусских рублях, с 1 сентября она составит 34-36% годовых.

По подсчетам специалистов, пока никак не задействованы в отечественной экономике около 7 млрд. долларов населения. Они просто лежат под подушкой. Если перевести эту сумму в банковские рублевые вклады, то за год можно заработать — естественно в рублевом эквиваленте — 1 млрд. 890 млн. долларов. То есть это фактически половина последнего кредита МВФ, который взяла Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это минимальная сумма. Естественно, в данном случае эти деньги с процентов — собственность вкладчиков-белорусов, которые захотят заставить свои сбережения работать.