Прямой эфир

Нацбанк Беларуси ожидает сокращения спроса населения на валюту

01 июня 2009 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Национальный банк Беларуси прогнозирует сокращение спроса на иностранную валюту со стороны населения в ближайшее время.

В конце мая резко возрос спрос населения на иностранную валюту. Начальник управления информации Национального банка Анатолий Дроздов пояснил, что это однозначно было вызвано появившимися слухами о планируемой на начало июня очередной разовой девальвации белорусского рубля.

Однако на 1 июня ситуация не изменилась, курс белорусского рубля остается стабильным. «Таким образом, мы рассчитываем, что люди поймут, что они обманулись, и ожидаем уменьшения спроса населения на валюту», — подчеркнул он.

В Нацбанке также сообщили, что в грядущий отпускной сезон проблем с предложением банками валюты не ожидается, так как соответствующая работа с ними была проведена, передает БЕЛТА.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2009 09:25

Обама объявит о банкротстве General Motors

30 мая 2009 12:34

Автоконцерн «Опель» теперь принадлежит … российскому «Сбербанку»

29 мая 2009 12:41

Белорусскую АЭС будут строить по проекту Санкт-Петербурга