Нацбанк Беларуси ожидает сокращения спроса населения на валюту

Национальный банк Беларуси прогнозирует сокращение спроса на иностранную валюту со стороны населения в ближайшее время.

В конце мая резко возрос спрос населения на иностранную валюту. Начальник управления информации Национального банка Анатолий Дроздов пояснил, что это однозначно было вызвано появившимися слухами о планируемой на начало июня очередной разовой девальвации белорусского рубля.

Однако на 1 июня ситуация не изменилась, курс белорусского рубля остается стабильным. «Таким образом, мы рассчитываем, что люди поймут, что они обманулись, и ожидаем уменьшения спроса населения на валюту», — подчеркнул он.

В Нацбанке также сообщили, что в грядущий отпускной сезон проблем с предложением банками валюты не ожидается, так как соответствующая работа с ними была проведена, передает БЕЛТА.