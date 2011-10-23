Нацбанк Беларуси ожидает, что до конца года в золото-валютные резервы должно поступить четыре миллиарда долларов

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

В стране такой день можно считать с какой-то точки зрения историческим. Не часто можно услышать подобные заявления из уст главы Нацбанка. Эта пресс-конференция Надежды Ермаковой началась почти сразу после завершения первых торгов по единым правилам. Рыночный курс не выстрелил и не обвалился. Если посмотреть на динамику, то с 14 сентября, когда открылась вторая дополнительная сессия на бирже, стоимость валют менялись достаточно плавно. В Нацбанке считают, что в ближайшее время картина сильно не изменится. Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы он, наш белорусский рубль, немножко укрепился. Ориентировочно это возможно будет 7-8 тысяч за 1 доллар. Уже во второй день торгов белорусский рубль продолжил пусть медленно, но укрепляться. Все – по законам рынка. На продажу было выставлено больше 17 миллионов долларов. А вот покупатели нашлись лишь на 14 миллионов. Единый курс белорусского рубля отныне устанавливают вот в этом помещении валютно-фондовой биржи. Сейчас там как раз идут торги, в которых с этой стороны принимают участие всего четыре маклера. Остальные участники рынка – это тридцать два белорусских банка. Их трейдеры находятся у себя в офисах, где удаленно совершают операции покупки и продажи валюты. Причем, что интересно, торговать можно не только евро, долларами или российскими рублями, но и такими экзотическими валютами, как новозеландский доллар, израильский шекель и норвежская крона. Стоимость валют определяют так называемым методом «фиксинга». Баланс спроса и предложения иностранных денег и устанавливает курс. Виталий Тихонов, главный специалист Белорусской валютно-фондовой биржи:

Этот метод используют многие биржевые площадки для определения рыночного курса, и необязательно, чтобы это был курс валюты. Например, лондонская биржа использует фиксинг для определения цены золота.

Эксперты по финансам проявляют редкое единодушие, когда комментируют выход на единый курс. Появление реальной (рыночной) стоимости белорусского рубля называют событием не историческим, а революционным. Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Это довольно революционные изменения. Если у нас Нацбанк 10 лет и даже больше учился управлять курсом, тот вот этот месяц существования дополнительной сессии они учились, как им не управлять. Оказалось, что ничего страшного не происходит, небо на землю не падает, рынок работает.

Теперь экспортерам не придется треть своей выручки продавать по заниженному курсу. Это вызовет приток валюты на биржу. Не секрет, что раньше некоторые предприятия шли на всяческие ухищрения, чтобы занизить объемы своих доходов в иностранных дензнаках. Кроме того, дешевая национальная валюта – это серьезное преимущество для тех производств, которые ориентированы на зарубежные рынки. Это подтверждает официальная статистика. Цифры в пятницу озвучила глава Нацбанка на встрече с президентом.

Надежда Ермакова:

Поступлений всего 4 миллиарда 96 милионов. Александр Лукашенко:

Это за месяц? Надежда Ермакова:

Это за сентябрь. А выплаты – 3,641 млн. Александр Лукашенко:

Это очень хорошо. Надежда Ермакова:

Таким образом, у нас уже май, июнь, июль, август и сентябрь идут с плюсом. Александр Лукашенко:

Уже положительное сальдо. По мнению президента, ситуация на валютном рынке развивается так, как прогнозировали. В Нацбанке обещают, что курсы будут колебаться. Однако от резких скачков в случае чего есть страховка. Главный банк страны готов выставлять на биржу дополнительные объемы валюты. Александ Сандросов, директор консалтинговой компании:

Колебания – это вполне нормальное явление на финансовых рынках, ведь если посмотреть на колебания основной мировой валютной пары евро-доллар, то за 2010 год, например, колебания составили процентов 20, за 2009–2008 – то же самое. Переход Нацбанка к рыночным принципам не должен оказать заметного влияния на ценники в магазинах. Валерий Полховский, финансовый аналитиков:

Вряд ли существует серьезный инфляционный потенциал, потом что по ряду потребительских товаров участники, продавцы вернее, уже давно закладывали более высокие курсы в цену, и этими 8-9 тысячами за доллар никого не удивишь.

Переход на единый курс оценили и международные финансовые институты. В частности, Всемирный банк дал прогноз по улучшению экономической ситуации в Беларуси. Мартин Райзер, директор отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка:

Мы находимся под благоприятным впечатлением от того, что в макроэкономических прогнозах, предложенных правительством на следующий год, акцент делается на вопросах стабилизации. Мы считаем, что это соответствует интересам текущей ситуации, и надеемся, что благодаря структурным реформам усилится инвестиционная активность, будет расти производительность труда, повысится конкурентоспособность экономики, что позволит повышать реальную заработную плату.

Все-таки проблемы, с которыми в этом году столкнулась Беларусь, не уникальные. Любой экономист может вспомнить с десяток примеров того, как в разных странах случались валютные кризисы. Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Ровно в такой же ситуации в 98 году оказались многие страны юго-восточной Азии, потом оказалась в такой же ситуации Аргентина, то есть страны, где были жесткие курсы валют, сталкивались с подобными проблемами. И выход из этой проблемы всегда был в девальвации и переходу к плавающему курсу.

Павел Лащенко, управляющий партнер по Беларуси международной колсантиноговой компании:

То, что у нас произошло, переживала в свое время и Россия. Там девальвация была и в 5 раз. Одномоментная. То, что мы выполнили взятые на себя обязательства, безусловно, получит положительные отклики как со стороны международных организаций, так и со стороны международного бизнес-сообщества. Поэтому тот шаг, что сделал национальный банк и правительство, – это шаг вперед, шаг прогрессивный, и я полагаю, что это в том числе и хороший задел для прихода новых инвесторов в экономику Республики Беларусь.

Одна из главных задач для Нацбанка теперь – это возврат доверия к белорусскому рублю. Процесс этот пошел, если судить по росту вкладов в национальной валюте. Если инфляция остановится, то 30-40 процентов годовых по депозитам – вполне выгодное предложение. Владимир Иванов, председатель правления банка ВТБ (Беларусь):

Уже такой сложный период несбалансированности мы прошли. Прогнозы я даю позитивные, что возможно снижение курса до нового года, если мы будем вести нормальную, взвешенную эмиссионную политику. Правительство на это настроено, нам об этом говорят. Я думаю, что инструменты для этого есть.