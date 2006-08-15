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Нацбанк Беларуси опроверг слухи о возможной деноминации национальной валюты

15 августа 2006 14:16
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Сообщения о возможной деноминации национальной валюты появились 15 августа в некоторых электронных СМИ. В управлении информации Нацбанка пояснили, что такие сведения составляют государственную тайну и не могут быть обнародованы ранее, чем деноминация будет проведена. Кроме того, председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович неоднократно заявлял о том, что деноминация белорусского рубля проводиться не будет. Однако вопрос о введении российского рубля с повестки дня не снят.
# Экономика

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