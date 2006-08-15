Нацбанк Беларуси опроверг слухи о возможной деноминации национальной валюты

Сообщения о возможной деноминации национальной валюты появились 15 августа в некоторых электронных СМИ. В управлении информации Нацбанка пояснили, что такие сведения составляют государственную тайну и не могут быть обнародованы ранее, чем деноминация будет проведена. Кроме того, председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович неоднократно заявлял о том, что деноминация белорусского рубля проводиться не будет. Однако вопрос о введении российского рубля с повестки дня не снят.