Нацбанк Беларуси определил новый порядок расчетов предприятий наличными денежными средствами

Инструкция заменит ныне действующие одноименные Правила. Она обязательна для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории нашей страны. Документ распространяется на расчеты наличными денежными средствами в белорусских рублях за товары, работы, услуги, аренду площадей, платежи в бюджет и в государственные внебюджетные фонды. В отличие от Правил, в новой Инструкции уточнена необходимость соблюдения очередности платежей к текущему счету плательщика при проведении расчетов через кассы банков.