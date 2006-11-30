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Нацбанк Беларуси определил новый порядок расчетов предприятий наличными денежными средствами

30 ноября 2006 09:30
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Инструкция заменит ныне действующие одноименные Правила. Она обязательна для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории нашей страны. Документ распространяется на расчеты наличными денежными средствами в белорусских рублях за товары, работы, услуги, аренду площадей, платежи в бюджет и в государственные внебюджетные фонды. В отличие от Правил, в новой Инструкции уточнена необходимость соблюдения очередности платежей к текущему счету плательщика при проведении расчетов через кассы банков.
# Экономика

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