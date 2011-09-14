Нацбанк Беларуси не видит необходимости быстро сближать официальный и рыночный курсы
Нацбанк Беларуси не видит необходимости быстро сближать официальный и рыночный курсы. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Тарас Надольный, острой необходимости сближения официального курса и рыночного курса, который сегодня установлен на допсессии, пока нет. По его мнению, для выхода на единый равновесный курс понадобится около 1,5-2 месяцев.