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Нацбанк Беларуси не видит необходимости быстро сближать официальный и рыночный курсы

14 сентября 2011 09:43
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Нацбанк Беларуси не видит необходимости быстро сближать официальный и рыночный курсы. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Тарас Надольный, острой необходимости сближения официального курса и рыночного курса, который сегодня установлен на допсессии, пока нет. По его мнению, для выхода на единый равновесный курс понадобится около 1,5-2 месяцев.
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Белоруссия

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