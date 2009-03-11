Нацбанк Беларуси и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном обмене

Предоставленные три миллиарда долларов будут включены в состав золотовалютных резервов нашей республики. Китайская сторона в ответ получит 8 триллионов белорусских рублей. Договор будет содействовать экономическому росту обеих стран путем расширения двусторонней торговли и инвестиций. Срок действия соглашения – 3 года, но он может быть продлен по взаимному согласию сторон. Подобные договоры Народный банк Китая уже подписал с Гонконгом и Малайзией. Беларусь первой из европейских стран заручилась финансовой поддержкой КНР во взаимной торговле.