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Нацбанк Беларуси и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном обмене

11 марта 2009 11:54
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Предоставленные три миллиарда долларов будут включены в состав золотовалютных резервов нашей республики. Китайская сторона в ответ получит 8 триллионов белорусских рублей. Договор будет содействовать экономическому росту обеих стран путем расширения двусторонней торговли и инвестиций. Срок действия соглашения – 3 года, но он может быть продлен по взаимному согласию сторон. Подобные договоры Народный банк Китая уже подписал с Гонконгом и Малайзией. Беларусь первой из европейских стран заручилась финансовой поддержкой КНР во взаимной торговле.
# Экономика

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