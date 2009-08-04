Нацбанк: Банкротства белорусских банков в ближайшем будущем не прогнозируется

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур на пресс-конференции.

По словам Павла Каллаура, сейчас доля проблемных активов в банках Беларуси находится в пределах 2,5%, что является привлекательным показателем по сравнению с соседними странами. Ожидается, что до конца года удельный вес таких активов не превысит 5%. Чтобы не стимулировать банки скрывать свои проблемы, в 2010 году планируется увеличить долю проблемных активов до 10%, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый зампредседателя правления отметил, что банковская система Беларуси функционирует стабильно: показатели по безопасности выполняются практически всеми банками, все работают с прибылью, за исключением двух небольших банков. Если и имеются нарушения, то они являются краткосрочными и связаны с текущей ликвидностью, что не угрожает интересам вкладчиков.

Павел Каллаур сообщил, что 31 июля вступили в силу изменения в закон о гарантированном возмещении вкладов населения. В Беларуси завершено формирование законодательства, которое направлено на создание дополнительных гарантий вкладчикам и обеспечение сохранности денежных средств. При наступлении страхового случая, к примеру, отзыв лицензий Национальным банком на работу с вкладами граждан, компенсировать потенциальные потери граждан будет Агентство по гарантированному возмещению банковских депозитов физлиц. При этом гарантируется 100-процентное возмещение в иностранной и национальной валютах.

В то же время вкладчик имеет риск не получить проценты по вкладам. Дело в том, что возмещение доходов в виде процентов не возложено на агентство. У вкладчика остается право получить проценты от банка, поскольку отзыв лицензий еще не означает, что банк стал банкротом. – Если банк всё-таки будет признан неплатежеспособным или объявлен банкротом, то дальше идет порядок удовлетворения требований, а вкладчики относятся к первой группе для удовлетворения требований, и по мере того, как будет распродано имущество банка, вкладчик может получить свои проценты, – пояснил первый зампредседателя правления.

При этом Павел Каллаур добавил, что риск недополучения дохода по процентам остается за вкладчиком. – Это правильное решение, я не знаю ни одного прецедента, где при гарантировании сохранности вкладов гарантировали проценты. Это делается осознанно, чтобы не формировать риски недобросовестного поведения: вкладчик при выборе банка должен анализировать его финансовое состояние, – заметил представитель Нацбанка.

Говоря о дальнейшей политике Национального банка в области привлечения вкладов населения, он отметил, что до конца года новые рекомендации появляться не будут. Ставки по депозитам в иностранной валюте не должны превышать 8% годовых. Действующие ставки по рублевым депозитам обеспечивают привлекательность вкладов в национальной валюте. Павел Каллаур напомнил, что это осознанные действия Национального банка, максимально проработанные в ходе миссии Международного валютного фонда и одобренные МВФ.