На зерносушильных комплексах кипит работа

Уборочная кампания в стране практически завершена. Теперь перед аграриями стоит первостепенная задача - высушить зерно, что бы подготовить его для хранения и для посева.

Загрузка зерна в зерносушильные комплексы ведётся круглые сутки. Помогает труженикам села и сухая солнечная погода. Тимофей Фирсов о процессе выделения воды из хлеба.

Для комбайнеров горячие деньки жнива-2007 остались позади. Теперь работа кипит на зерносушильных комплексах. Злаковые культуры готовят к хранению. Если влажность зерна более 25%, то резко уменьшается производительность зерносушильных комплексов. Но и в таких ситуациях есть выход. Главное грамотно регулировать температуру в сушилке.

Не допустить потери даже колоска. Такую задачу перед хлеборобами поставило руководство сельхозпредприятия "Рудаково". На поле комбайнеры свою миссию выполнили. Теперь рабочие зерносушильного комплекса собирают урожай.

Для комбайнеров проблем с сырым хлебом не было. С полей поднимали всё. Но переувлажнённое зерно перегревалось в сушилках, что приводило к снижению его всхожести. Отныне в "Рудаково" такие казусы будут исключены. Сегодня здесь произошёл первый запуск нового современного зерносушильного комплекса для элитных сортов зерна. Работы на площадке ещё идут, но строители понимают

серьёзность сложившейся ситуации и обещают сдать объект уже в ближайшее время.

В следующем году "Рудаково" включат в список элитхозов страны. Такого высокого уровня руководству сельхозпредприятия удалось добиться благодаря грамотно проводимым в последние годы уборочным кампаниям. В том числе и высокому качеству сдаваемого зерна.

