На Витебщине построили одно из крупнейших в республике картофелехранилищ

Урожайность этого картофельного поля впечатляет даже бывалых аграриев: 500 центнеров с гектара – это самые высокий показатель в Витебской области.

Результаты сбора поздних сортов по прогнозам будут еще выше. Итог – вал до 30 000 тонн – это почти вдвое больше прошлогоднего.

Однако вырастить и собрать урожай – это только начало. В дальнейшем его необходимо сохранить. И тут без современных хранилищ не обойтись.

Зоя Верамейчик, заведующая складом участка картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Раньше у нас не позволял склад вместить эту картошку, а теперь, надеюсь, с этим проблем не будет. Есть как, куда разместить и как сохранить.

7 камер общим объемом 12 тысяч тонн. Автоматизировано практически все. Машины разгружают, чистят, сортируют, взвешивают и фасуют. Все контролирует один человек. В основном, картофель будут хранить навалом. Регулировать условия хранения корнеплодов будет компьютер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Герасименко, начальник участка картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Идет просушка, лечебный период, охлаждение и хранение. В зависимости от того, в каком промежутке находится картофель, можно выдерживать температурный режим и влажность картофеля.

Татьяна Капранова, главный агроном участка картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Сейчас уже не обязательно заходить оператору смотреть, какая температура в камере — все показывает компьютер.

Строительство этого хранилища обошлось в 29 миллиардов рублей. Окупится оно за 5 лет. Его значение в перспективе и вовсе бесценно.

Елена Новикова, главный экономист Толочинского консервного завода:

В прошлом году по результатам хозяйственно-финансовой деятельности 62,2% рентабельности – это только от картофеля. И второй вопрос – создание собственной материально-технической базы, ведь весь некондиционный картофель – мелкий, битый, какой-то непригодный к реализации, идет на переработку. У нас есть цех по производству крахмала.