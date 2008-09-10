На Витебщине после длительного простоя восстановлена работа Клястицкой ГЭС – шестой по счету

Запустили турбины на Клястицкой гидроэлектростанции без ажиотажа. Для Витебщины это событие почти рядовое. В регионе уже восстановлено 6 малых ГЭС. Их суммарная мощность – более 2 мегаватт. Такие гидросооружения использовались на малых реках Витебщины почти полвека назад. Заглянуть в прошлое заставил рост цен на импортные энергоносители. И экономить удается.

Водный киловатт в разы дешевле электроэнергии, полученной при сжигании мазута. А срок эксплуатации гидротурбин около ста лет. Вдобавок к этому "вечный двигатель" на Клястицкой ГЭС обслуживает всего один человек. В итоге получается совершенная формула, с минимальными затратами и максимальной прибылью.

В регионе приступают и к реализации более масштабных проектов. На Западной Двине развернут каскад из четырех гидроэлектростанций. Первую построят в окрестностях Полоцка. Наряду с водной стихией специалисты также рассматривают возможность использования энергии ветра. В Витебской области уже определено около 100 площадок, где могут эффективно работать ветроустановки.

В регионе приступают и к реализации более масштабных проектов. На Западной Двине развернут каскад из четырех гидроэлектростанций.