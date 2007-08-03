На Витебщине первые комбайнеры-тысячники

Ими стали отец и дочь Конышко из Оршанского района. Однако сбавлять темп семейный подряд не собирается. И к концу жнива обещает пополнить закрома Родины ещё как минимум двумя тоннами хлеба.

:Вячеслав КОнышко с детства рос без отца. Поэтому работать по дому приходилось за двоих. Теперь, когда у него своя семья. Вячеслав благодарит судьбу за полученный в юности жизненный опыт, который помог ему стать лидером нынешнего жнива на Витебщине - первым намолотить тысячу тонн зерна.

В хозяйстве о Вячеславе отзываются хорошо. Говорят и семьянин

толковый и комбайнер отличный. И даже перед началом жнива Доверили перспективному механизатору новую технику. И комбайнер не подвёл. Оправдал ожидания руководства.

Но у одного Вячеслава ничего бы не вышло. Помогла 17-летняя дочь Илона. На вид хрупкая девушка решила испытать свои собственные силы, а заодно заработать денег для учёбы в автошколе.

Оршанский район ежегодно входит в тройку лидеров по итогам уборочной кампании. Вот и в этом году для этого есть все предпосылки. Средняя урожайность зерна на Оршаншине составляет 38 центнеров с гектара, но это ещё не предел.

А передовик Конышко, крутя баранку и глотая хлебную пыль, мечтает о музыке. На заработанные деньги к следующему жниву Вячеслав купит себе в комбайн магнитолу. С хорошей музыкой, говорит первый "стотысячник", и работа идёт хорошо.