На успешных белорусских предприятиях места не сокращают

Работать с максимальной отдачей несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире. Такую задачу сегодня решают белорусские предприятия.

А ведь ещё в январе Могилёвхимволокно в буквальном смысле лихорадило. Две трети продукции предприятия ориентированы на российский рынок. И почти половина из российских партнёров в новых условиях оказались неплатёжеспособными.

Генеральный директор этого предприятия держит в руках генеральские погоны. Это один из 2 тысяч видов выпускаемой здесь продукции. Кстати, востребованной на российском рынке даже сейчас. Зарубежных клиентов завоёвывают качеством и непременной изюминкой. Звезды на погонах, к примеру, вышиты вручную. А перевязочные материалы – ноу-хау белорусов – и вовсе произвели фурор на международной медицинской выставке в Москве.

О сокращении персонала ни на «Ленте», ни на «Химволокно» даже и не думали. Здесь, наоборот настроены на увеличение рабочих мест.

Ежегодно со станков этого предприятия сходит почти 300 миллионов метров различных лент. Ленточкой такой длины можно опоясать всю землю, утверждают на предприятии. А ещё говорят, что сокращать темпы производства не собираются ни в коем случае.