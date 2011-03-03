На улице Кальварийской в Минске появится «модный квартал»

Дизайнерские модели в эксклюзивном варианте и ограниченные партии, как того требуют модницы. Если несколько лет назад о подобном можно было лишь мечтать, то сегодня это можно увидеть примерить и купить в наших магазинах.

Виталий Панда, заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам минского обувного предприятия:

Обувь белорусских производителей хорошая, и качественная, современная, и конкурентоспособная есть. Единственная проблема в позиционировании продукции на полках.

Тонкости мерчендайзинга или, попросту говоря, презентации с учётом визуального восприятия потребителей, учитывают далеко не все торговые точки. Именно с этим производители связывают недостаточно высокие продажи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В свою очередь, покупателей обуть оказывается не так просто. Внешний вид, удобство и цена при высоком качестве — те критерии, которые каждый примеряет на себя вместе с парой обуви.

Обувная отрасль страны, впрочем, как и швейная, и текстильная — на особом контроле. На нелегкое состояние легпрома указал и глава государства на встрече с обновленным составом правительства.

Александр Лукашенко:

Здесь четыре главные отрасли: текстильная, швейная, трикотажная и обувная. И для каждой предстоит найти своё место на мировом рынке. Мы не можем конкурировать с дешевым китайским, турецким ширпотребом. Хотя почему не можем? Почему не можем повторить то, что делают китайцы?

Для оживления отечественного легпрома создана целая программа. Такой крупный документ разработан впервые в истории легкой промышленности Беларуси, он охватывает все сферы: от качества выпускаемой продукции до повышения зарплаты работникам отрасли.

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:

Наши предприятия стали работать рентабельно, но текстильная отрасль является наиболее материалоемкой и базовой для всех отраслей легкой промышленности; трикотажная, швейная находятся ещё в достаточно плохом состоянии в плохом состоянии с точки зрения обновления основных фондов, поэтому главная цель программы — комплексная модернизация предприятий текстильной отрасли.

В целом в ближайшие пять лет предприятия легпрома планируют и комплексное техпереоснащение действующих производств.

Татьяна Короткина, маркетолог Брестского чулочного комбината:

На данный момент мы планируем за счет основных рынков сбыта, на которых мы сейчас работаем — рынок Беларуси, России, Украины — пробовать свои силы и на новых рынках.

Качество выпускаемой продукции сыграет и на успех в продвижении отечественных торговых марок и брендов как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

В ближайшее время здесь на улице Кальварийской в Минске появится центр легкой промышленности. Когда обувное производство вынесут за город, на его месте соорудят этакий «модный квартал» с огромным подиумом. Здесь отечественные бренды разместят свои бутики, дизайнерские ателье и шоурумы.

Проект стоимостью в 40 миллионов долларов уже начали реализовывать. В его рамках организуют ещё и центр электронной торговли. К слову, интерес к этому проекту проявили польские, прибалтийские и американские специалисты. А это дополнительное инвестирование и новые перспективы экспорта.