На Тростенецком полигоне внедрили установку по производству энергии из свалочного газа

Минск активно внедряет альтернативные источники энергии, чтобы повысить собственную энергонезависимость.

В следующем году в Минске появятся 7 мини-ГЭС, а также установки по получению энергоресурсов из биогаза.

Задача максимум — четверть объема в топливно-энергетическом балансе столицы должны занять местные виды топлива и вторичные энергоресурсы.

Один из последних альтернативных проектов — мини-тэц на мусорной свалке. На Тростенецком полигоне запасов мусорных газов для производства энергии оказалось предостаточно.

Игорь Тур, начальник Управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Мингорисполкома:

Белорусско-швейцарская фирма внедрила установку по производству электрической энергии из свалочного газа. Установка состоит из двух газопоршневых агрегатов— каждый по 2 МВатт. Планируется поставить еще один агрегат. Запасы газа таковы, что их хватит на 7 лет.Ежегодно будет вырабатываться 16 млн киловатт-часов электрической энергии.