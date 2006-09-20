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На товарной бирже развивают торговлю через интернет

20 сентября 2006 17:43
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Роль Белорусской универсальной товарной биржи в развитии оптовой торговли усилил подписанный указ Президента Беларуси Александра Лукашенко. Теперь все экспортно-импортные операции будут оформляться только с участием биржи, а расчеты по внешнеторговым договорам - с использованием специального счета биржи.

Кроме того, указом на Министерство торговли возложена обязанность развивать электронную торговлю с использованием сетей Белорусской универсальной товарной биржи. В самой же организации уже готовы торговать через интернет сельскохозяйственной продукцией и лесом. До этого, через глобальную сеть на бирже торговали только металлопродукцией. К тому же, в скором времени откроется филиал биржи в Бресте. Планируется, что филиалы предприятия появятся во всех областных центрах республики.

Принцип торговли через интернет достаточно прост -  программа связывает рабочее место  клиента  с торговой площадкой биржи, и позволяет  участвовать  в торгах в режиме реального времени. Сделки оформляются автоматически, а договора высылаются по факсу. Этот принцип экономит и время и силы. Но не все предприятия пока имеют возможность продавать и покупать прямо из офиса.

# Экономика

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