На товарной бирже развивают торговлю через интернет

Роль Белорусской универсальной товарной биржи в развитии оптовой торговли усилил подписанный указ Президента Беларуси Александра Лукашенко. Теперь все экспортно-импортные операции будут оформляться только с участием биржи, а расчеты по внешнеторговым договорам - с использованием специального счета биржи.

Кроме того, указом на Министерство торговли возложена обязанность развивать электронную торговлю с использованием сетей Белорусской универсальной товарной биржи. В самой же организации уже готовы торговать через интернет сельскохозяйственной продукцией и лесом. До этого, через глобальную сеть на бирже торговали только металлопродукцией. К тому же, в скором времени откроется филиал биржи в Бресте. Планируется, что филиалы предприятия появятся во всех областных центрах республики.

Принцип торговли через интернет достаточно прост - программа связывает рабочее место клиента с торговой площадкой биржи, и позволяет участвовать в торгах в режиме реального времени. Сделки оформляются автоматически, а договора высылаются по факсу. Этот принцип экономит и время и силы. Но не все предприятия пока имеют возможность продавать и покупать прямо из офиса.