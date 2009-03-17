На территории свободной экономической зоны "Минск" к 2014 году будет реализован крупнейший в республике инвестпроект

Презентация транспортно-логистического комплекса "Прилесье" с участием представителей инженерно-строительных компаний Беларуси, Германии и Ирана прошла накануне в столице. Общий объем инвестиций – 150 миллионов долларов. И сейчас эскизный проект проходит государственную экспертизу. Строительство комплекса начнут уже в этом году. На двухстах гектарах разместят объекты инфраструктуры по обслуживанию международных транзитных и республиканских грузоперевозок, сеть автосервисов и трехзвездочную гостиницу.