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На территории стран Содружества необходим единый электроэнергетический рынок

24 октября 2008 10:30
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В этом уверены участники заседания Электроэнергетического Совета СНГ, которое проходит в Минске. По мнению первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко, только эффективная работа реального сектора экономики способна противостоять финансовому кризису. А основная составляющая любой экономики — энергетика. В ближайшие 10 лет в модернизацию энергосистемы Беларуси планируется вложить более 40 миллиардов долларов.
# Экономика

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