На текстиль из Европы установлены таможенные пошлины

С 1 июня устанавливаются ставки таможенных пошлин на ввозимые на территорию республики текстильные товары, происходящие из стран Евросоюза, Турции, Швейцарии и Лихтенштейна. В МИД отметили, что это ответная мера, обеспечивающая равные условия на белорусском и внешнем рынках. Ранее указанными странами для Беларуси установлена квота на поставки текстильной продукции белорусского производства. Указом предусматривается установление ввозной пошлины в размере от 4% до 12% от таможенной стоимости, в зависимости от вида продукции.