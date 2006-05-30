Прямой эфир

На текстиль из Европы установлены таможенные пошлины

30 мая 2006 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С 1 июня устанавливаются ставки таможенных пошлин на ввозимые на территорию республики текстильные товары, происходящие из стран Евросоюза, Турции, Швейцарии и Лихтенштейна. В МИД отметили, что это ответная мера, обеспечивающая равные условия на белорусском и внешнем рынках. Ранее указанными странами для Беларуси установлена квота на поставки текстильной продукции белорусского производства. Указом предусматривается установление ввозной пошлины в размере от 4% до 12% от таможенной стоимости, в зависимости от вида продукции.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2006 11:52

Совет Министров упрощает бюджетно-налоговую политику на 2007 год

29 мая 2006 13:28

"Лукойл" и "Белнефтехим" успешно реализуют ряд совместных проектов

29 мая 2006 08:42

Нацбанк снижает ставку рефинансирования