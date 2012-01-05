На техническое и технологическое перевооружение агропромышленного комплекса Беларуси выделят около 2,5 триллионов рублей

Новости Беларуси. Белорусский агропромышленный комплекс в этом году ждет техническое и технологическое перевооружение. На эти цели выделят около 2,5 триллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент.

В хозяйства планируется поставить около 600 зерно- и кормоуборочных комбайнов, более 900 погрузчиков и тракторов, свыше 600 агрегатов, машин и другой техники. Вся она будет предоставляться на условиях финансовой аренды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Маринич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Комбайновый парк у нас обновлён, и сегодня мы покупаем только для тех сельских организаций, которым они действительно необходимы. Сегодня надо сельскохозяйственным организациям переориентироваться, уделить огромное внимание надлежащему сервису, организовать ремонт сельскохозяйственной техники.